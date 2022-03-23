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Ekonomi

Vadesi dolan kur korumalı hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında BSMV kaldırıldı

Kur korumalı Türk lirası hesapların vade sonunda hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi (BSMV) oranı sıfırlandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.03.2022
Vadesi dolan kur korumalı hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında BSMV kaldırıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında uygulanan BSMV oranının sıfır olarak uygulanması sağlanacak. Söz konusu vergi binde 2 oranında uygulanıyordu.

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