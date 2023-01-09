Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız." dedi.
Ankara
Bakan Kirişci, 2022 yılı değerlendirme toplantısında, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." diye konuştu.
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