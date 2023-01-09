Dolar
18.78
Euro
20.09
Altın
1,876.41
ETH/USDT
1,308.80
BTC/USDT
17,211.00
BIST 100
5,268.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Muş, "2022 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirmesi" konulu toplantıda konuşuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayalı Pakistan" konulu uluslararası konferansa video mesaj gönderdi
logo
Ekonomi

Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 09.01.2023
Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Ankara

Bakan Kirişci, 2022 yılı değerlendirme toplantısında, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta haklarımızı koruma konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılması istemli davada yarın sözlü açıklama yapacak
Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
Artvin'de eğitime kar engeli
Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Benzer haberler

Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak

Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak

Bakan Kirişci: Bu yıl 128,6 milyon ton bitkisel üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız

Kahramanmaraşlı genç kız, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriyor

Bakan Kirişci: Tahıl koridoru tüm dünyayı ve bizleri rahatlatmıştır

Bakan Kirişci: Tahıl koridoru tüm dünyayı ve bizleri rahatlatmıştır
Konya'da üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Konya'da üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle çiftlik kurdu
OGM'nin ilk T70 yangın söndürme helikopteri teslim edildi

OGM'nin ilk T70 yangın söndürme helikopteri teslim edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet