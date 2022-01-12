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Ekonomi

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulunun ilk toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek.

Abdullah Yasin Güler   | 12.01.2022
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda Türkiye'nin yapay zeka alanında atacağı adımlar ele alınacak.

Kurul öncesinde Oktay başkanlığında bugün hazırlık toplantısı düzenlendi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, "Dijital Türkiye" vizyonu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanmıştı.

"Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka (YZ) ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek" vizyonuyla belirlenen stratejinin odağında kaliteli veriye erişim, ortak altyapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması yer alıyor.


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