UGİK'26 kapsamında "Liderlerin Ajandası" paneli düzenlendi
Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "Çok güzel projeler ve şahane fikirleriniz var. Günün sonunda belli bir kaynağınız var. Mutlaka sağlıklı vazgeçmeyi öğrenmemiz lazım. Doğru alana ancak böyle odaklanabiliyoruz." dedi.
İstanbul
Genç MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu ve bu sene "Future: Today" temasıyla 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK'26) devam ediyor.
İş dünyası liderleri, girişimciler, yatırımcılar ve akademisyenleri bir araya getiren kongre, katılımcıların iş dünyasında yaşanan dönüşümü doğru okumaları, bu dönüşüme uygun stratejiler geliştirmeleri ve küresel ölçekte rekabet edebilecek bir vizyon kazanma fırsatı sunmayı amaçlıyor.
Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, etkinlik kapsamında düzenlenen "Liderlerin Ajandası" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, havacılık sektöründe normal işi yaparken de dayanıklılığın olmasının önemine işaret ederek, psikolojik dayanıklılığın yanında kurumsal dayanıklılığın da önemli olduğunu söyledi.
Öztürk, perde açılırken senaryonun da değiştirilebiliyor olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim sektör öyle. Eminim birçok sektör de bu dönemde öyle. Dolayısıyla bununla baş edebilmek için çok sayıda senaryomuz olması lazım." diye konuştu.
Önceliklendirmenin ve sağlıklı bir vazgeçmenin önemli olduğunu aktaran Öztürk, "Çünkü her şeyi yapmak istiyorsunuz. Çok güzel projeler ve şahane fikirleriniz var. Günün sonunda belli bir kaynağınız var. Mutlaka sağlıklı vazgeçmeyi öğrenmemiz lazım. Doğru alana ancak böyle odaklanabiliyoruz." açıklamasını yaptı.
Öztürk, verinin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Ben 35 senedir bu sektördeyim. Birçok sektör için de öyle olduğunu düşünüyorum. Veri olmazsa olmaz. Bizim işimiz planlama ve optimizasyon işi." açıklamasını yaptı.
"Teknoloji departmanlarının masraf merkezi olarak görülmemesi gerekiyor"
HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Güngör Kaymak da günümüzde dünyada çok değişken bir ortamda olunduğunu ifade ederek, bir liderin tüm değişikliklere karşı sürdürülebilir bir organizasyon, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturması ve yönetmesinin önemine işaret etti.
Kaymak, her kurumun, her şirketin stratejik hedefinin olduğunu vurgulayarak, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, itibar, markanın algısı ve değerini etkileyebilecek konuların en öncelikli konular olduğunu kaydetti.
Verinin en kıymetli hazinelerden olduğuna ve teknolojiyi işin odağına koymanın önemine işaret eden Kaymak, "Bugün hangi sektörde olursak olalım, ister havacılıkta olalım, ister sağlıkta olalım, geldiğimiz nokta itibarıyla sektör bağımsız olarak söylüyorum, teknoloji işin kalbine yerleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaymak, teknoloji departmanlarının masraf merkezi olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Çalışanlarımızın teknoloji okuryazarlığını doğru seviyeye getiremezsek, para harcadığımız o teknolojiden istediğimiz seviyede fayda getirmek mümkün değil." dedi.