Dolar
36.68
Euro
39.81
Altın
2,990.63
ETH/USDT
1,898.00
BTC/USDT
82,552.00
BIST 100
10,805.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Danimarka'dan İade Edilen Eserlerin Teslim Töreni'nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’te "Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 2,2 artarak 15,4 milyonu aştı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 15 milyon 407 bini geçti.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 2,2 artarak 15,4 milyonu aştı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2024 Ocak'ta 15 milyon 73 bin 564 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artışla 15 milyon 407 bin 625 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının ocakta, Aralık 2024'e göre yüzde 0,1 arttığı belirlendi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış gösterdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Türkiye ve Ukrayna olarak gıda güvenliğinin önemini ve bu konuda atılacak adımları değerlendirdik
Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, Trump'ın "Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi" planına karşı çıktı
Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla
Şubatta yağışlar, geçen yıla göre yüzde 16 arttı

Benzer haberler

Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla

Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 2,2 artarak 15,4 milyonu aştı

Hizmet üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 6, aylık yüzde 2,5 arttı

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı
TÜİK "emekli maaşlarının hesaplamasına" yönelik iddialara yanıt verdi

TÜİK "emekli maaşlarının hesaplamasına" yönelik iddialara yanıt verdi
Toplanan inek sütü miktarı ocakta 941 bin 377 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı ocakta 941 bin 377 ton oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet