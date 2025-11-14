Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 16 milyon 169 bin 476 oldu

Dolar
Ekonomi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak, 16 milyon 169 bin 476 kişiye çıktı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Eylül 2024'te 15 milyon 991 bin 589 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 16 milyon 169 bin 476 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,7 azalırken, inşaatta yüzde 7,4, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaatta yüzde 0,6 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,4 artış gösterdi.

