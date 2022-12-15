Dolar
18.65
Euro
19.83
Altın
1,778.27
ETH/USDT
1,287.90
BTC/USDT
17,656.00
BIST 100
5,244.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Enes Duran   | 15.12.2022
Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ekim ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,4 artışla 14 milyon 883 bin 717 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylül ayına göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaatta yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararını kısmen bozdu
Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan PKK'lı teröriste cezaevindeki faaliyetlerinden dava
Göçmen kaçakçılarının hava muhalefeti nedeniyle yarım kalan eylemine beraat Yargıtaydan döndü
Fatih'in kelamcı, matematikçi, astronom ve dilbilimci müderrisi: Ali Kuşçu
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 31. yılı

Benzer haberler

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Türkiye'de kasımda 117 bin 806 konut satıldı

Toplanan inek sütü miktarı ekimde aylık bazda yüzde 3,4 azaldı

Tavuk eti üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 2,3 arttı

Tavuk eti üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 2,3 arttı
Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 9,5 arttı

Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 9,5 arttı
Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı

Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet