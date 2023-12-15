Dolar
29.06
Euro
31.96
Altın
2,037.72
ETH/USDT
2,267.00
BTC/USDT
42,664.00
BIST 100
7,851.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ekim ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 15 milyon 277 bin 929 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylüle kıyasla değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu İstanbul'da gözaltına alındı
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi
'(Erdoğan-Biden görüşmesi) Cumhurbaşkanımız bir an önce ateşkesin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu'
Fatih Camisi'nde "Gazze İçin Büyük Dua Buluşması" düzenlendi

Benzer haberler

Tarım ÜFE kasımda aylık yüzde 0,95 azalırken yıllık yüzde 50,47 arttı

Tarım ÜFE kasımda aylık yüzde 0,95 azalırken yıllık yüzde 50,47 arttı

Türkiye'de kasımda 93 bin 514 konut satıldı

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Türkiye'nin "Satınalma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2022 için 67 oldu

Türkiye'nin "Satınalma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2022 için 67 oldu
Türkiye'de geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,5 oldu

Türkiye'de geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,5 oldu
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet