Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 1 artarak 16 milyon 20 bin 394 oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 16 milyon 20 bin 394 kişiye çıktı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 1 artarak 16 milyon 20 bin 394 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ekim 2024'te 15 milyon 860 bin 31 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 artışla 16 milyon 20 bin 394 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken, inşaatta yüzde 6,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında, ekimde bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaatta yüzde 0,3 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 artış kaydetti.

