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Ekonomi

Turunçgiller için hazırlanacak yeni yol haritası üretici ve ihracatçıya katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Mersin'de düzenlenen Turunçgil Çalıştayı kapsamında hazırlanacak yeni yol haritası hem üreticilerin hem de ihracatçıların daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Turunçgiller için hazırlanacak yeni yol haritası üretici ve ihracatçıya katkı sağlayacak

Mersin

Mersin'de 7-8 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca Mersin Valiliği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Turunçgil Konseyi işbirliğinde düzenlenen Turunçgil Çalıştayı'nda sektörün sorunları masaya yatırıldı.

Sektördeki tüm paydaşların katıldığı çalıştayda yapısal sorunların çözümü ve üretimde planlamaların yapılmasına yönelik önemli konular görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çalıştay çıktılarından hazırlanacak yeni yol haritası, turunçgil sektöründeki hem üreticileri hem de ihracatçıları daha iyi noktalara getirecek.

"Sektörümüzü üst seviyelere taşıma fırsatı bulacağız"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgillerin Akdeniz Bölgesi'nin lokomotif sektörlerinden olduğunu söyledi.

Sektörde yaşanan bazı sıkıntıların çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığının konuya duyarlılık gösterdiğini ve kısa süre önce kentte Turunçgil Çalıştayı düzenlediğine değinen Kaçmaz, bu etkinliğin sektör adına çok verimli geçtiğini anlattı.

Çalıştay sonucunda hazırlanacak, kısa, orta ve uzun vadedeki çözüm önerilerini takip edeceklerini vurgulayan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Turunçgil sektörünün daha üst seviyelere çıkması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Buradaki hedef, ihraç ettiğimiz ürünleri katma değerli hale getirerek ülkemize daha çok net döviz girdisi sağlamak, farklı ülkelere ihracat yapmayı gündeme getirmek, hem üreticimizin hem de ihracatçımızın memnun olduğu bir sektör haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız çalıştayı çok güzel bir şekilde koordine etti. Şimdiye kadar yapılabilen çalıştayların en verimlisi oldu. Bu çalıştayın çıktıları sektörümüze pozitif olarak yansıyacaktır. Çıktıların hayata geçmesiyle birlikte sektörümüzü daha üst seviyelere taşıma fırsatı bulacağız."

Kaçmaz, üretimde yapılacak planlamanın sektör için son derece önemli olduğunu belirterek, son dönemlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında çalıştay çıktılarını önemsediklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sektöre karşı gösterdiği duyarlılığı kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kaçmaz, "İnanıyorum ki bu planlamada uygulandığı zaman daha verimli bir şekilde üretim imkanına kavuşacağız. Hem üreticimiz hem tüketicimiz hem de ihracatçımız kazanacak." diye konuştu.

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