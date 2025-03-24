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Ekonomi

Türkiye'ye yönelik yatırım fırsatları Londra'da ele alındı

Türkiye'nin yatırım ortamı ve fırsatları, finansal dinamikleri ve bölgesel rolü uluslararası iş dünyası temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ele alındı.

Nuran Erkul Kaya  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Türkiye'ye yönelik yatırım fırsatları Londra'da ele alındı

Londra

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) tarafından ve Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King himayesinde, "Türkiye: Bölgesel Büyüme Platformu" başlıklı etkinlik düzenlendi.

BCCT Başkanı Chris Gaunt'un konuşmasıyla başlayan toplantıda, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı King, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Standard Chartered İngiltere Üst Yöneticisi (CEO) Saif Malik açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

İş dünyası liderleri, ekonomistler ve politika yapıcıları bir araya getiren etkinlik kapsamında, "Türkiye Pazarının Dayanıklılığı", Türkiye - Yatırım ve Finansman Ortamı" ve Büyüme Fırsatları : Türkiye Bölgesel Bir Merkez, İngiltere Dış Yatırım Destinasyonu" başlıklı üç panel düzenlendi.

Söz konusu toplantıyla, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik ortaklığın pekiştirilmesi ve yatırım ve ticaret alanında yeni fırsat kapılarının aralanması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca BCCT'nin 138'inci yıl dönümü resepsiyonu da düzenlendi.

BCCT Başkanı Chris Gaunt, toplantının açılış konuşmasında, Türkiye ve İngiltere arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin geleceğine işaret ederek, "Londra'da düzenlediğimiz bu etkinlik, Türkiye'nin dayanıklılığını, büyüme potansiyelini ve bölgesel bir merkez olarak stratejik önemini vurgulamak için önemli bir platform sundu. İngiltere ve Türkiye güçlü ekonomik bağlara sahip ve bu işbirliğini genişleterek, her iki ülke için yeni fırsatlar geliştirebiliriz. Bu diyaloğu ileriye taşımaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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