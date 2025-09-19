Dolar
41.39
Euro
48.71
Altın
3,655.08
ETH/USDT
4,521.90
BTC/USDT
116,436.00
BIST 100
11,116.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz ilçesindeki Mobil Yangın Yönetim Merkezi'nde devam orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen, "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"nde konuştu
logo
Ekonomi

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustosta 74 bin megavatı geçti

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustos sonunda 74 bin megavatı, yerli kaynaklardan üretilen elektrik kurulu gücü ise 85 bin megavatı geçti.

Gülşen Çağatay  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustosta 74 bin megavatı geçti

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, NSosyal hesabından yaptığı infografikli paylaşımda, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya, arz güvenliğini güçlendirmeye ve kalkınma hedeflerini desteklemeye devam edileceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplam elektrik kurulu gücünün 120 bin 784 megavat olduğu belirtilen açıklamada, yenilenebilir enerji kurulu gücünün ağustos sonunda 74 bin megavatı, yerli kaynaklardan üretilen elektrik kurulu gücünün ise 85 bin megavatı geçtiği kaydedildi.

Hidroelektrik santralleri 32 bin 289 megavat kurulu güç ve yüzde 26,7'lik pay ile en yüksek kapasiteyi oluşturdu. Hidroelektrik santrallerini yüzde 20,5 payla doğal gaz santralleri takip etti. Bu dönemde, doğal gaz santrallerinin toplam kapasitesi 24 bin 743 megavat olarak kayıtlara geçti.

Güneş, hidroelektrikten sonra en büyük yenilenebilir enerji kaynağı

Güneş enerjisi santralleri yüzde 19,8 pay ve 23 bin 877 megavatla, hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji kaynağı oldu.

Rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin 867 megavata yükseldi ve yüzde 11,5'lik paya ulaştı. Aynı dönemde, yerli kömür 11 bin 477 megavat, ithal kömür 10 bin 456 megavat, biyokütle 2 bin 341 megavat ve jeotermal enerji santralleri 1734 megavat olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Mısır'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi
Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi
Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu
Kota getirilen hamsi avcılığının verimli başlaması gelecek adına umut oldu

Benzer haberler

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustosta 74 bin megavatı geçti

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustosta 74 bin megavatı geçti

Türkiye'nin enerji açığına hibrit güneş kapasitesi katkı sağlayabilir

Dünyanın pek çok yerinde farklı takvim yaprakları aralanıyor

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığı: Hidrokarbondan yenilenebilir enerji işbirliğine

Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığı: Hidrokarbondan yenilenebilir enerji işbirliğine
Enerjide "yerli ve yenilenebilir" odaklı strateji güçlenecek

Enerjide "yerli ve yenilenebilir" odaklı strateji güçlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet