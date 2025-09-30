Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.
Ankara/Mersin
Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrollerine devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden biri, Silifke ilçesine ulaştı.
İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan 228 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip gemi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.
Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.
Henüz isimleri belirlenmeyen gemilerden ikincisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
Gemilerin, 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.
Bakan Bayraktar'dan açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Akdeniz'deki operasyonlarda görev yapacağını kaydetti.
İkinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."