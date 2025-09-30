Dolar
41.58
Euro
48.80
Altın
3,819.08
ETH/USDT
4,153.70
BTC/USDT
113,124.00
BIST 100
10,981.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Gülşen Çağatay, Murat Pancar  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Ankara/Mersin

Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrollerine devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden biri, Silifke ilçesine ulaştı.

İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan 228 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip gemi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Henüz isimleri belirlenmeyen gemilerden ikincisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Gemilerin, 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Akdeniz'deki operasyonlarda görev yapacağını kaydetti.

İkinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon
Ankara'da trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğula 3'er yıl 9'ar ay hapis
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasite hizmet vermeye başladı
Bu hafta yurdun batı kesimleri yağışlı geçecek

Benzer haberler

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Enerji ithalatı faturası ağustosta yıllık bazda yüzde 8,9 azaldı

Irak'tan petrol akışının yeniden başlaması Türkiye'nin enerji arzına güç katacak

Stratejik anlaşmalar Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolar hedefine ivme kazandıracak

Stratejik anlaşmalar Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolar hedefine ivme kazandıracak
Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı
Gine, enerji altyapısı ve dönüşümü için yatırım çağrısı yapıyor

Gine, enerji altyapısı ve dönüşümü için yatırım çağrısı yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet