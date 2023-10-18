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Ekonomi

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin ağustos sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 305,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 608,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Serhat Tutak  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,1 azalışla 305,1 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,6 gerileyerek 608,2 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ağustosta eksi 303,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2022 sonunda eksi 316,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi ağustosta 2022 sonuna göre yüzde 9,4 azalışla 116,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,1 artışla 125,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,8 artarak 50,3 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ağustosta 2022 sonuna göre yüzde 16,9 azalışla 169,9 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 94,7 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, ağustosta 2022 sonuna göre yüzde 1,5 artarak 94,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10,2 yükselişle 31,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku ise yüzde 5,3 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,3 artışla 43,3 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 5,1 artışla 343,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 0,5 artarak 41,8 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 10,5 yükselerek 15,6 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 artarak 58,6 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 azalarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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