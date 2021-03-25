Euro
9.40
Dolar
7.94
BIST 100
1,427.20
Altın
1,731.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen TZOB ile iş birliği protokolü imza törenine katılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
logo
Ekonomi

Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yüzde 38 arttı

Türkiye geçen yıl 57 ülke ve bölgeye 6 milyon 461 bin dolarlık tropikal meyve ihraç ederken, tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yaklaşık yüzde 38 artış gösterdi.

Meriç Ürer   | 25.03.2021
Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yüzde 38 arttı

İzmir

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl 57 ülke ve bölgeye 6 milyon 461 bin dolarlık tropikal meyve ihraç etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Başkanı Hayrettin Uçak, tarım ve gıdada markalaşmanın yolunun, katma değerli ürün üretmekten, dünyanın talep ettiğini üretmekten geçtiğini belirtti.

Uçak, "Türkiye, tropikal meyvede ithal eden ülke konumundan şu anda 57 farklı ülke ve bölgeye ihraç eden ülke konumuna geldi. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon 690 bin dolar, 2019 yılında 5 milyon 110 bin dolarken 2020 yılında 6 milyon 461 bin dolara ulaştı. Ülkemizde yetiştirilen, ihraç edilen tropikal meyve çeşitlerini artırarak katma değer zincirimizi gitgide büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayrettin Uçak, şunları kaydetti:

"Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mangost, guava armudu, mango, ananas, Hindistan cevizi, yaban mersini, kumkuat gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik. Türkiye, iklimi, toprağı, biyoçeşitliliği, coğrafi konumuyla planlı, programlı ve iyi tarım uygulamalarına bağlı kalarak geleneksel ürünler kadar yeni alternatif ürünleriyle de daha fazla pazara ulaşabilecek, ihracatını daha üst seviyelere taşıyacak konumdadır."

Uçak, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin devreye girmesiyle Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının 30 milyar dolara çıkacağına inandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Az temas koronavirüsün mutasyon geçirme olasılığını azaltıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 aşılamaları yavaş ilerliyor
Afrika'da Kovid-19 vakaları arttı, önlemler azaldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Benzer haberler

Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yüzde 38 arttı

Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yüzde 38 arttı

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını 'ülke içinde ihtiyaç' gerekçesiyle durdurdu

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ'lere özel teşvikler ve finansman imkanları sağlanacak

Uludağ İhracatçı Birlikleri 2 ayda 5 milyar doların üzerinde dış satım yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri 2 ayda 5 milyar doların üzerinde dış satım yaptı
Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor

Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor
Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor

Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor