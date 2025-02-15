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Ekonomi

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin megavatı geçti

Türkiye'nin 7 bölgesinde işletmedeki yaklaşık 280 santral ve 4 bin 360'dan fazla türbinle rüzgardan enerji üretilirken, toplam kurulu güç 13 Şubat itibarıyla 13 bin 43 megavata ulaştı.

Gülşen Çağatay  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin megavatı geçti

Ankara

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin rüzgar sanayisi tesisleri içinde 7 kule, 4 kanat, 4 jeneratör ve dişli kutusu tesisi, yüzlerce farklı rüzgar sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor.

Rüzgar enerjisinin günlük elektrikteki üretim payı yaklaşık yüzde 14'e çıkarken, yıl sonuna kadar tamamlanacak farklı birçok proje ile bu oranın artacağı hesaplanıyor.

Türkiye, 33 bin megavatlık yenilenebilir elektrik kurulu güç kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor.

YEKA yarışmaları yenilenebilir kurulu gücüne yüksek katkı sunuyor

Bu ay başında gerçekleştirilen, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı rüzgar enerjisi (YEKA RES 2024) yarışmalarında 3 ildeki 5 YEKA'da toplam 1200 megavatlık bağlantı kapasitesi tahsis edilmişti.

Böylelikle, söz konusu gelişmelerle rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının artırılması hedeflenirken, aynı zamanda üretim tesislerinden satın alınan elektrik enerjisi maliyetlerini azaltıyor, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesine ve kalifiye insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

2,2 milyar dolarlık üretim

Öte yandan, geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin rüzgar santrali ekipman imalatının ekonomik değeri 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu alana yapılacak yatırımlarla Türkiye'nin potansiyelinin 10 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyet gösteren 280 rüzgar santrali ve 4 bin 360'dan fazla türbinle rüzgardan enerji üretilirken, toplam kurulu güç 13 Şubat itibarıyla 13 bin 43 megavata ulaştı.

Son 22 yılda enerji talebi 3 katına çıkan Türkiye, bir yandan bu artan talebi karşılamak için yeni proje olanakları sağlarken, bir yandan dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

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