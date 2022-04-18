Dolar
14.65
Euro
15.81
Altın
1,991.80
ETH/USDT
2,903.60
BTC/USDT
38,969.00
BIST 100
2,503.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşuyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı
logo
Ekonomi

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının yüzde 64,6'sını yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Cem Şan   | 18.04.2022
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

Bursa

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 2,7 azalışla 7 milyar 478 milyon 531 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından 2022'nin ilk 3 ayında yüzde 12,4 pay aldı.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-mart döneminde AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,6 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 5 artışla 932 milyon 6 bin dolar oldu.

Ana pazar Almanya'ya 1,1 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 3 ayda 1 milyar 100 milyon 180 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 118 milyon 106 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi İtalya oldu. İtalya'ya bu yılın ilk 3 ayında 622 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-mart döneminde, AB ülkeleri Fransa'ya 609 milyon 987 bin, İspanya'ya 481 milyon 358 bin, Polonya'ya 343 milyon 762 bin, Slovenya'ya 294 milyon 580 bin, Belçika'ya 275 milyon 38 bin ve Romanya'ya ise 165 milyon 447 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da 'endemi süreci' başladı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü
Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı

Benzer haberler

İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da sabah başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor

Bakan Akar, 'Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti

Bakan Akar, 'Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü