Dolar
43.64
Euro
52.04
Altın
5,054.24
ETH/USDT
1,952.20
BTC/USDT
67,043.00
BIST 100
13,780.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin nüfusu artarken kırsalda yaşayanların nüfusu azalıyor

Türkiye'de nüfusun yüzde 93,6'sı il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4'e gerileyerek, 5 milyon 536 bin 693 kişi oldu.

Mehmet Can Toptaş  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Türkiye'nin nüfusu artarken kırsalda yaşayanların nüfusu azalıyor

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 555 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6'ya yükseldi. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Köy ve beldede yaşayanların sayısında düşüş

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 azalışla 5 milyon 536 bin 693 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2024 itibarıyla 5 milyon 657 bin 686'ydı.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların en fazla olduğu il, 15 milyon 754 bin 53 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul oldu. Söz konusu nüfusun en az olduğu yer ise 40 bin 845 ile Ardahan olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 284 bin 162 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu yer ise 28 bin 45 kişi ile Tunceli oldu.

36 şehirde kadınlar daha fazla

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağı) nüfusun oranı geçen yıl yüzde 68,5 olarak tespit edildi. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş) nüfusun oranı yaklaşık yüzde 20,4 olarak hesaplanırken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

Köy ve beldelerde yaşayan 5,5 milyonluk nüfusun 885 bin 390'ı 0-14 yaş, yaklaşık 3,5 milyonu 15-64 yaş, yaklaşık 1,2 milyonu da 65 ve daha yukarı yaştaki gruplardan oluştu.

Öte yandan, 2025 itibarıyla Türkiye'nin erkek nüfusu 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfusu 43 milyon 32 bin 734 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde bir önceki yıl 33 şehirde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazlayken geçen yıl itibarıyla bu sayı 36'ya yükseldi.

Kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Kayseri, Eskişehir, Erzurum, Sivas ve Trabzon da yer alıyor.

Köy ve beldelerde yaşayan 5 milyon 536 bin 693 kişiden 2 milyon 859 bin 137'si erkeklerden, 2 milyon 677 bin 556'sı da kadınlardan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti
Bitlis'te "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için sahada
Çocuklar şiddeti sanal ortamdaki oyun ve içeriklerden öğrenebiliyor
Çeteler, çocukların "değerli olma" arayışını suça çeviriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'nin nüfusu artarken kırsalda yaşayanların nüfusu azalıyor

Türkiye'nin nüfusu artarken kırsalda yaşayanların nüfusu azalıyor

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı geçen yıl 5,5 milyonu aştı

UGİK'26 kapsamında "Büyük Değişimler Zamanı" paneli düzenlendi

Türkiye'nin 70 köyünde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Türkiye'nin 70 köyünde 10 veya daha az kişi yaşıyor
İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık

İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık
Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi

Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet