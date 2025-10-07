Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin limanlarında 9 ayda 409,6 milyon ton yük elleçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ocak-eylül döneminde limanlardan elleçlenen yük miktarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla, 409,6 milyon ton olduğunu bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Türkiye'nin limanlarında 9 ayda 409,6 milyon ton yük elleçlendi

Ankara

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın 9 ayında limanlarda elleçlenen yük miktarına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'nin, 2025'te de denizlerde öncü olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ocak-Eylül 2025 döneminde, limanlarımızda yük elleçleme geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artışla 409,6 milyon ton oldu. Konteyner elleçleme, yüzde 3,5 artışla 10,5 milyon TEU'ya ulaştı. Eylül 2025'te geçen yılın aynı ayına göre, yük elleçleme yüzde 2,8 artışla 42,89 milyon ton, konteyner elleçleme ise yüzde 2,9 artışla 1,11 milyon TEU olarak gerçekleşti. Türkiye, lojistikteki gücünü artırarak dünya ticaretindeki payını büyütmeye devam ediyor."

