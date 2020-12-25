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Ekonomi

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisinin açılışı Eskişehir'de gerçekleşecek.

Deniz Açık   | 25.12.2020
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak

Eskişehir

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından görüntülendi.



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