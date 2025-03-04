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Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı yılın ilk iki ayında yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın iki ayındaki ihracatın yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Seda Tolmaç, Serhat Tutak  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Türkiye'nin ihracatı yılın ilk iki ayında yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar oldu

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini bildiren Bolat, 2024 yılındaki büyümede net mal ve hizmetler ihracatının katkısının 1,1 puan olduğunu söyledi.

Bolat, faiz oranlarındaki gerilemeyle yatırımların daha da hızlanacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin istihdamında da sevindirici gelişmelerin olduğuna dikkati çeken Bolat, "Ocakta işsizlik yüzde 8,4'e geriledi. Bu da 2013'ten bu yana işsizlikte en düşük oranı oluşturmaktadır." diye konuştu.

Bolat, şubatta yıllık enflasyonun yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatarak, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun da son 3 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

ABD yönetiminin Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya yönelik aldığı ilave gümrük vergisi kararına işaret eden Bolat, bu kararların ticaret savaşlarını tetiklediğini, dünya ticareti açısından belirsizliğe neden olduğunu söyledi.

"Takvim etkileri aylık rakamları etkileyebiliyor"

Bolat, şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat zor bir aydı, kar, don, buz nedeniyle kara yolları kapandı. Önemli olan takvim etkisiydi. Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti, bu yıl 28 günlük şubat ayımız oldu. Şubata 900 milyon dolar eksiyle başladık. Geçen yıl 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde, şubatta 314 milyon dolarlık azalma söz konusu oldu. Şubat 2024, 28 gün olsaydı, ihracatımız 19,9 milyar dolar olacaktı. Biz 1 milyar dolarlık artışla şubat ayında yüzde 5'lik rekor ihracat açıklaması yapacaktık. Bu tür takvim etkileri her dönem olabiliyor. Takvim etkileri aylık rakamları etkileyebiliyor."

Şubat 2024'te avro-dolar paritesinin 1,08, ocakta 1,04 olduğunu aktaran Bolat, bunun da ihracatta 300 milyon dolarlık dezavantajı bulunduğunu belirtti.

Bolat, mal ihracatında son 21 ayın 13'ünde rekorun kırıldığını anımsatarak, "Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 800 milyon dolar artıdayız, yaklaşık 42 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu da yüzde 2,1 artış anlamına geliyor. Yani ihracatımız yılın ilk iki ayında yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

"Altın ve doğal gazı çıkardığımızda dış ticaret açığımız azaldı"

Şubat ayı ithalatının ise 28,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda 1 milyar dolarlık artış var, yani yüzde 3,8'lik artış gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ithalatta yüzde 6'lık artışımız var. Doğal gaz ithalatımız ilk iki ayda 1 milyar 550 milyon dolar arttı çünkü uluslararası doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın ithalatımızda da ilk iki ayda yaklaşık 1 milyar dolar civarında artış var. Altın ve doğal gazı çıkardığımızda dış ticaret açığımızda azalma söz konusu."

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