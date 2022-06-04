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Ekonomi

Türkiye'nin fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin 9 ayda 287 bin 934 ton fındık ihracatından 1 milyar 700 milyon 495 bin 560 dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 04.06.2022
Türkiye'nin fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 2021-2022 fındık ihraç sezonunun 1 Eylül 2021-31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki 9 aylık döneminde 123 ülkeye fındık ihraç ettiğini belirtti.

Cirav, 287 bin 934 ton olarak gerçekleşen ihracattan, 1 milyar 700 milyon 495 bin 560 dolar gelir sağlandığını vurgulayarak, bir önceki sezona göre miktarda yüzde 25, değerde ise yüzde 6 artış olduğunu aktardı.

Fındık ihracatının yüzde 50'ye yakınının Almanya ve İtalya'ya yapıldığına işaret eden Cirav, her dönem olduğu gibi Avrupa'nın fındık ihracatında en büyük alıcı olduğunu belirtti.

Cirav, küresel ekonomide yaşanan yüksek oranlı enflasyonun her ülke için sorun oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Halkın gelir düzeyinde oluşan kayıpların üretim süreçlerinde duraksamalara yol açması, doğal olarak tüm hammadde ürünlerinde kısa süreli de olsa kısmi talep daralması oluşturdu. Bu durum da her üründe olduğu gibi, fındık ihracatımıza kısmi olarak yansıdı. Kısa süreli şok baskıları oluşturan bu durumun düzelmesi ile piyasaların rahatlayacağını ve buna bağlı olarak da fındık talebinin artacağını umuyoruz."

Sezonun aynı döneminde, fındık ihracatının merkezi olan Trabzon'dan 61 ülkeye 97 bin 773 ton karşılığı 536 milyon 947 bin 539 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Cirav, böylece toplam fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmının Trabzon'dan yapıldığını ifade etti.

Cirav, Türkiye'ye net döviz girdisi getiren ve geleneksel ihraç ürünü olan fındığın sürdürülebilir üretim ve ihracat artışının sağlanmasının önemini vurgulayarak, fındık tarımındaki tüm paydaşların, bu ürünün tarım ve ticaretinden maksimum faydayı sağlamalarının en öncelikli beklentileri olduğunu belirtti.

Yeni sezon fındık hasadının başlamasına 3 ay kaldığını anımsatan Cirav, "Hasat öncesinde hükümetimizin, mevcut ekonomik durum içinde yaşanan maliyet artışları ve enflasyon durumunu dikkate alarak, üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyat politikası açıklayacağı ümidini taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Cirav, tarımda söz sahibi olan tüm ülkelerin tarımın stratejik bir sektör olması gerçeğini görerek, politikalarını buna göre oluşturmaya ve tarımı daha da öncelikli hala getirmeye başladıklarını vurgulayarak, Türkiye'de de hem üretim hem ticaret aşamalarında tarım sektörüne daha kapsayıcı ve kollayıcı, üretim artışını sağlayacak politikalara önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

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