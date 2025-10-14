Trabzon'un yüksek kesimlerini "vargit" çiçekleri süsledi
Trabzon'da yaylalardan dönüşü ve kışın gelişini simgeleyen vargit çiçekleri doğayı renklendirdi.
Trabzon
Halk arasında "mavi yıldız", "yayla çiçeği" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli isimlerle anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit, yaylalarda bu yıl son kez açtı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nın Engin Oba mevkisi de hava sıcaklığının düşmesiyle vargitlerle kaplandı.
Mor ve beyaz rengiyle çayırları süsleyen vargit çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.
Soğuk havada 500 ile 3 bin metre rakımdaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişen vargit, yılda birer kez eylül ve ekim döneminde açıyor.
Vargitlerin görsel şöleniyle ziyaretçilerini karşılayan yayla, doğanın yeşil tonlarını kahverengi, sarı ve turuncuya bırakmasıyla görülmeye değer manzaralar sunuyor.
