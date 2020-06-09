Euro
7.71
Dolar
6.80
BIST 100
109,236.50
Altın
1,716.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere’de köle taciri Robert Milligan'ın heykelİ yerinden kaldırılıyor
logo
Ekonomi

Türkiye'nin en değerli 2. markası Ziraat Bankası

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları'nın ardından "Türkiye'nin en değerli 2. markası" oldu.

Ergin Garip   | 09.06.2020
Türkiye'nin en değerli 2. markası Ziraat Bankası

İstanbul

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY) "Türkiye'nin en değerli markası", Ziraat Bankası 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle "Türkiye'nin en değerli 2. markası" oldu.

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

Ziraat Bankası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları... Brand Finance araştırmasında 'Türkiye’nin en değerli markası' seçilen Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyor, 'Türkiye'nin en değerli banka markası' ve 'En değerli ikinci markası' olarak sıkı takibimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

THY de Ziraat Bankası'nın paylaşımına istinaden Twitter hesabından, "Ülkemize hep birlikte değer katmaktan gurur duyuyoruz. Biz de sizi tebrik ediyoruz Ziraat Bankası..." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti
İspanya'da son iki gündür Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmedi
İngiltere'de hükümetin açıkladığı Kovid-19 ölü sayısını İstatistik Kurumu 10 bin artırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 113 bin 125'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin en değerli 2. markası Ziraat Bankası

Türkiye'nin en değerli 2. markası Ziraat Bankası

Türkiye'nin en değerli markası THY

Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği