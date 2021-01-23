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Ekonomi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı

Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü yerli ve yenilenebilir kaynaklarla 96 bin megavata ulaştı.

Sibel Morrow   | 23.01.2021
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyüyen ekonomi, sanayi ve nüfusunun artan elektrik ihtiyacını karşılayacak kurulu güç 96 bin megavat oldu.

Bu kapsamda, devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içindeki payı ise yüzde 63,5 seviyesine yükseldi.

Kurulu güç içindeki en yüksek payı yüzde 32 ile hidrolik alırken, yerli kömür yüzde 12, rüzgar yüzde 9, güneş yüzde 7, jeotermal ve biyokütle yüzde 2'şer paya sahip oldu.

Öte yandan, elektrik iletiminde 2020'de yapılan yoğun yatırım ve bakım çalışmalarıyla arızalar 154 kilovoltluk hatlarda yüzde 55, 400 kilovoltluk hatlarda ise yüzde 63 azaldı.



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