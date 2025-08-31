Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de temmuz sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün 120 bin megavatı geçtiğini bildirdi.

Handan Kazancı  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde artış devam ederken yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükseldi.

Temmuz sonu itibarıyla elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaştı. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,1'e karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5 ve rüzgarın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Biyokütle 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal ise 1734 megavat ile yüzde 1,4 paya ulaştı.

Güneş ve rüzgarın toplam payı yüzde 30,9'a ulaştı

Temmuz sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 30,9 oldu.

Aynı dönemde, toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.

