Türkiye'nin elektrik dağıtım şirketleri Avrupa'daki muadilleriyle iş birliğini artırıyor
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerini Avrupa'daki muadilleriyle eşleştirmeye ve yeni bir iş birliği modeli geliştirmeye yönelik Avrupa Birliği (AB) nezdindeki muhataplarına teklifte bulundu.
Brüksel
Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü olan Elder, AB'nin mali desteğiyle yürüttüğü "Avrupa Yeşil Mutabakatı Işığında: Herkes için Temiz, Uygun Fiyatlı ve Güvenli Elektrik Projesi" kapsamında Brüksel'e bir çalışma ziyareti düzenledi.
Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, proje ekibiyle AB nezdinde faaliyet gösteren çeşitli elektrik ve enerji kurumlarının yöneticileriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Erdoğan, Elder'in yürüttüğü proje kapsamında Avrupa'daki yetkililerle fikir alışverişinde bulunmak üzere Brüksel'e gittiklerini söyledi.
Eurelectric, Avrupa Dağıtım Sistemi Operatörleri (E.DSO) ve Avrupa'daki bütün Dağıtım Sistemi Operatörleri Birliği olan DSO Entity ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Kendi projemizdeki vizyonumuzu, ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi paylaştık. Kendilerinden de Avrupa'daki dağıtım şirketlerinin Yeşil Mutabakat sürecinde edinmiş olduğu deneyimleri paylaşmalarını istedik." diye konuştu.
Erdoğan, özellikle Eurelectric'le olan görüşmede Avrupa'daki elektrik dağıtım şirketlerinin gündemiyle Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerinin gündemini karşılaştırdıklarını belirterek, "Bu çerçevede de aynı zamanda bizim elektrik piyasamızla Avrupa elektrik piyasasındaki durumu da gözden geçirdik." dedi.
Avrupa elektrik sektöründe üretim, dağıtım ve tedarik alanlarında faaliyet gösteren 3 bin 500'den fazla kurumun federasyonu olan Eurelectric yöneticileri ile yapılan görüşmeye vurgu yapan Erdoğan, "Gördüğümüz şey şu oldu, biz bazı konularda AB'den öndeyiz. Bazı konularda AB bizden önde. Örneğin, dün Eurelectric Genel Sekreterinin ifade ettiği gibi Türkiye'de bu yıl başından itibaren toplayıcılık diye yeni piyasa faaliyeti devreye girdi. AB'de bu konuda henüz yeterli bir olgunluğa ulaşılamadığını söyledi Genel Sekreter. Bu bizim açımızdan sevindirici bir şeydi." değerlendirmesinde bulundu.
Şirketleri "eşleştirme" teklifi
Erdoğan, Avrupa'daki büyük 36 elektrik dağıtım şirketinin elektrik dağıtım sektörünün dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere kurmuş olduğu bir dernek olan E.DSO'yla da görüşme yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Onlara Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketleriyle Avrupa'daki elektrik dağıtım şirketleri arasında adına ister eşleştirme, 'twinning' diyelim, ister iş birliği diyelim karşılıklı bilgi, deneyim, know-how paylaşımına yönelik bir teklifle geldik. Onlar da bunu değerlendireceklerini söylediler. Kendi yönetimlerinde bunu ele alacaklarını söylediler. Umarım bu niyetimiz, bu teklifimiz karşılık bulur ve bizim dağıtım şirketlerimizin kendilerini en azından Avrupa'daki bir dağıtım şirketleriyle kıyaslayarak güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir iklimi yaratabilmiş oluruz."
Erdoğan, Brüksel temaslarında Türkiye'deki dağıtım şirketleri ile Avrupa'daki dağıtım şirketleri arasında iş birliği modelini gündemin üst sıralarına çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye ile Avrupa'daki elektrik dağıtım şirketlerinin kendi aralarında bir kıyaslama sürecini başlatabilmelerinin faydalı olabileceğine işaret etti.
Şebeke dönüşümü için yeşil finansman ihtiyacı
AB'de de Türkiye'de de şebekelerin yaşlandığını, her iki tarafın da akıllı şebekeler konseptine ve dijital dönüşüm hedefine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bütün bunların hepsi daha fazla yatırım gerektiriyor ve bu yatırım demek daha fazla para demek, daha fazla finansman ihtiyacı demek. Bu anlamda yeşil finansman çözümlerinin de geliştirilmesinde bir vizyona ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şebekelerin güçlendirilmesi anlamında bir dönüşümü destekleyecek finansman paketine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Avrupa'da da bu tartışılıyor. Hatta özel bir banka kurulmasından bahsediliyor. O tartışmaları biz de takip ediyoruz. Bizim de yaklaşmakta olan beşinci tarife dönemimiz 1 Ocak 2026'da başlayacak. Beşinci tarife dönemimiz içerisinde yapacağımız yatırımlar için bu tür bir finansman paketinin hayata geçirilmesine ihtiyacımız olduğunu belirtmek isterim."
AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne ziyaret
Erdoğan ve beraberindeki proje ekibi, elektrik ve enerji örgütlerinin yöneticileriyle görüşmelerin ardından AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Elder heyeti, Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından kabul edildi.
Erdoğan, kabulde elektrik dağıtım sektöründeki güncel duruma ilişkin bilgi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.