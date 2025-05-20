Dolar
38.82
Euro
43.81
Altın
3,284.78
ETH/USDT
2,490.10
BTC/USDT
106,042.00
BIST 100
9,514.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, İsrail'le Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçireceğini duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
AB, İsrail'le Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Brüksel

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Kallas, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesiyle ilgili teklifine üye ülkelerin büyük çoğunluğunun destek verdiğini söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu nedenle bu çalışmayı başlatacağız. Bu sırada insani yardım engelini kaldırmak İsrail'e kalmış." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazetecilerin gözden geçirme sürecinin ne zaman sonuç vereceğiyle ilgili sorularını Kallas, "Bu çalışmayı başlatıyoruz ve bu arada, insani yardımın engelinin kaldırılmasını ve durumun daha iyi hale gelmesini gerçekten umuyoruz." şeklinde yanıtladı.

AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor.

Anlaşmanın ikinci maddesi ise ortaklığı, "İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartına bağlıyor.

İlgili teklifi sunan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Kallas'a gönderdiği mektupta, Gazze'deki ablukanın uluslararası insancıl hukuku ve dolayısıyla AB ile İsrail arasındaki ticareti düzenleyen Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesini ihlal ettiğini bildirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz
Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verecek
Aksaray'da köpeklerin saldırısıyla yaralanan Bilinçli, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istiyor
SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Filistin'i destekleyen bir grup aktivist, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti

Filistin'i destekleyen bir grup aktivist, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti

AB, İsrail'le Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu

Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım

Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım
İsrail eski Başbakanı "İsrail ordusu hobi olarak çocukları öldürüyor" diyen siyasetçiye arka çıktı

İsrail eski Başbakanı "İsrail ordusu hobi olarak çocukları öldürüyor" diyen siyasetçiye arka çıktı
İngiltere, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı

İngiltere, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet