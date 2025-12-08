Dolar
42.54
Euro
49.64
Altın
4,209.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,185.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Ayçiçek yağıyla ilgili yıl sonunu yüzde 25 civarında büyüme oranıyla kapatırız diye düşünüyorum." dedi.

Ömer Faruk Salman  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının yıl sonunda 1 milyar doları aşması hedefleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılının 11 ayında 821 milyon 136 bin dolarlık ayçiçek yağı ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 16,8'lik artışla 958 milyon 960 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının 543 milyon 927 bin dolara karşılık gelen yüzde 56,7'sini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştirdi.

Bu sektörde dünyada en fazla ihracat yapan ülkeyiz

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ayçiçek yağında gelişen sanayinin sağladığı avantajlarla birlikte dünya pazarında lider olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna ve Arjantin gibi ham madde konusunda üretici ülkelere rağmen Türk ürünlerinin paketli ürünlerdeki kalitesinden dolayı zirvede yer aldığını anlatan Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl ihracatımız artmaya devam ediyor. Bunun sırrı Türk ürünlerindeki kalitenin artmasından kaynaklıdır. Eskiden yatırımcılar buna çok önem vermiyordu ama son 10-15 yıla baktığımızda yatırım, teknoloji ve altyapı anlamında özellikle hizmet sektöründe çok yoğun yatırımlar yapıldı."

Yıl sonu yüzde 25'lik büyüme bekleniyor

​​​​​​​Kadooğlu, sektörün gelişim yönünden de önünün açık olduğunu vurgulayarak, "Afrika bölgesi, Türk ürünlerine ilgi gösteriyor. Bugün Ukrayna ve Rusya ham madde üretici olmasına rağmen paketli üründe önümüze bir türlü geçemiyor. Biz ham maddeyi oradan getiriyoruz, burada üretip gönderiyoruz. Bunu yüksek teknolojimizden dolayı başarıyoruz." dedi.

İhracat rakamlarında dönemsel değişiklikler olabileceğini ifade eden Kadooğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllar içinde gümrük yasalarında değişiklikler olabiliyor. Bunlar değiştiği zaman oradaki büyüme oranı da değişebiliyor. Geçen yıl yaklaşık yüzde 38 bir büyümemiz olmuştu. Bu yıl yüzde 20-25 bandında seyrediyor. 2026 ile ilgili gelecek potansiyelimizin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Ayçiçek yağıyla ilgili yıl sonunu yüzde 25 civarında büyüme oranıyla kapatırız diye düşünüyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet projesidir
Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi
Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği
Kars'ta şehir merkezi, Ardahan'da ise yüksek kesimler karla kaplandı
Osmaniye'de yangından etkilenen 45 hektarlık alan 7 bin 500 fidanla yeşertilecek

Benzer haberler

Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 523 milyon doları aştı

Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 523 milyon doları aştı

Libya’dan "Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı yapan Yunanistan'a tepki

Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi

UNEP İcra Direktörü Andersen'den COP31 ev sahibi Türkiye ile "derin işbirliği" mesajı

UNEP İcra Direktörü Andersen'den COP31 ev sahibi Türkiye ile "derin işbirliği" mesajı
Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor

Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet