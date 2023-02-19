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Ekonomi

Türkiye'den Körfez ülkelerine ocakta 1,4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 1 milyar 431 milyon dolar oldu.

Mehmet Kadir Kılınç   | 19.02.2023
Türkiye'den Körfez ülkelerine ocakta 1,4 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak 19 milyar 375 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ocakta Körfez ülkelerine ihracatı ise yüzde 16,1 yükselişle 1 milyar 431 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay Irak'a 671,2 milyon dolar, BAE'ye 223,1 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 202,8 milyon dolar, İran'a 191,7 milyon dolar, Katar'a 54,9 milyon dolar, Kuveyt'e 45,4 milyon dolar, Umman'a 27,6 milyon dolar ve Bahreyn'e 14,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Ocak ayı içerisinde Suudi Arabistan, oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlanan ülke oldu.

Ocakta Türkiye'den BAE'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 31,3 milyon dolar ile mücevher olarak belirlendi.

Bahreyn'e 2,3 milyon dolar ve İran'a 46,8 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, Irak'a 164 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Katar'a 8,1 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak kayıtlara geçti.

Kuveyt'e 5,7 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, Suudi Arabistan'a 29,3 milyon dolar ile halı sektörü ve Umman'a 6 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri en fazla ihracatı yaptı.

En fazla ihracat yapan il İstanbul

Körfez ülkelerine ocakta en fazla ihracat gerçekleştiren il İstanbul oldu.

İstanbul, BAE'ye 122 milyon dolar, Bahreyn'e 7,2 milyon dolar, Irak'a 178 milyon dolar, İran'a 112,6 milyon dolar, Katar'a 27 milyon dolar, Kuveyt'e 20,3 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 65 milyon dolar ve Umman'a 9,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


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