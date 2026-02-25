Dolar
Ekonomi

Antalya'dan ocakta 70 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, örtü altı üretimde söz sahibi Antalya'dan ocakta 70 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ertuğrul Gün  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Antalya'dan ocakta 70 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı Fotoğraf: Ertuğrul Gün/AA

Antalya

ATB'nin şubat ayı meclis toplantısı, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında üyelerin katılımıyla Borsa Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların, örtü altı üretime ve meyve bahçelerine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Kentte hasar tespit çalışmalarının yapıldığını aktaran Çandır, şunları söyledi:

"10 bin dekarın üzerinde örtü altı alanı, 4 bin dekarın üzerinde meyve bahçesi ve tarla etkilendi, binlerce üreticimiz doğrudan mağdur oldu. Özellikle TARSİM sigortası yaptıramayan üreticiler için acil nakit desteğinin sağlanması, tüm üreticilerimizin mevcut kredilerin faizsiz olarak ötelenmesi ve yeni hibe ile uygun koşullu kredi imkanlarının hızla devreye alınması gerekir. İklim değişikliğinin etkisiyle bu tür afetlerin daha sık ve daha yıkıcı yaşanacağı bir gerçek. Bu nedenle, tarımsal üretimi koruyacak altyapı ve üstyapı yatırımlarının gecikmeden güçlendirilmesi, kalıcı ve dirençli çözümlerin hayata geçirilmesi artık bir zorunluluk."

Çandır, zarar gören tüm üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kent genelindeki yaş meyve ve sebze sektörünün ihracat rakamlarına değinen Çandır, "Maliyet artışı ve iklim kaynaklı zorluklara rağmen yaş meyve ve sebze sektörü ocakta 70 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Çandır, ülke genelindeki yaş meyve ve sebze sektöründe Antalya'nın önemli bir potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, kentte yetiştirilen ürünlerin hem ülke geneline hem de yurt dışına gönderildiğini anımsattı.

Tarım arazilerinin korunması gerektiğinin altını çizen Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya, 2 milyon 777 bin kişiyi aşan nüfusuyla artık yalnızca büyüyen bir şehir değil, üretim, tüketim ve altyapı ihtiyaçları hızla artan büyük bir metropoldür. Antalya'nın artan nüfusunu ve misafirlerini sürdürülebilir biçimde besleyebilmesi için üretim kapasitesini koruyan, tarım alanlarını ve doğal kaynaklarını planlı yöneten dengeli bir büyüme modeline ihtiyacı var."

