Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,267.60
BTC/USDT
103,079.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Türkiye'den geçen yıl 9 milyar 495 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıldı

Türk tekstil sektörü, 2024 yılında 9 milyar 495 milyon 379 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ömer Faruk Salman  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Türkiye'den geçen yıl 9 milyar 495 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıldı

Gaziantep

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve hammaddeleri sektörü 2024 yılında 207 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı.

Sektör ihracatçıları, 2 milyon 449 bin 416 ton ürün karşılığında 9 milyar 495 milyon 379 bin dolar gelir elde etti.

En çok gelir 5 milyar 938 milyon 429 bin dolarla kumaştan kazanılırken, kumaşları 2 milyar 382 milyon 728 bin dolarla pamuk ve 1 milyar 174 milyon 222 bin dolarla elyaf izledi.

İplikte artış görüldü

Miktarda yüzde 12, değer bazında ise yüzde 5 ile en çok artış iplikte görüldü. İplik kalemleri içerisinde ise en fazla tercih edilen ürün 677 milyon 44 bin dolarla miktarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36'lık artış gösteren pamuk ipliği oldu.

En fazla dış satımı 3 milyar 584 milyon 826 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, sektör ihracatında ilk sıradaki ülke 739 milyon 585 bin dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 533 milyon 689 bin dolarla İngiltere ve 473 milyon 370 bin dolarla İspanya izledi.

Yeşil ve dijital dönüşüm süreci hızlandırılacak

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, bu yıl yapılan ihracat başarısının Türk tekstil sektörünün küresel rekabetteki gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Söz konusu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve pazardaki payı kaybetmemek adına sektördeki yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Bu geniş pazar yelpazesinde sektörün, çevre dostu üretim süreçlerine yatırım yapması, yeşil üretim odaklı iş modeline geçilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi, gelecekteki rekabet gücünü pekiştirecektir. Sektörde beşeri sermayenin etkin bir şekilde kullanılması ve dijital yetkinliklerin artırılması kritik öneme sahiptir. Çalışanlarımızın dijital becerilerinin geliştirilmesi ve inovasyon kültürünün desteklenmesi, sektörün geleceğini güvence altına alacak önemli adımlar olacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi
Az yağış çok müsilaj getirebilir
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi
Otizmli çocukların acil durumlarda konaklayabileceği "Uygulama Evi" hizmete açıldı
Yarıyıl tatili, "dinlenme-sosyal fiziksel aktivite-ders" üçgeninde verimli hale getirilebilir

Benzer haberler

Az yağış çok müsilaj getirebilir

Az yağış çok müsilaj getirebilir

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Makine ihracatında 28,3 milyar dolarla tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

Otizmli çocukların acil durumlarda konaklayabileceği "Uygulama Evi" hizmete açıldı

Otizmli çocukların acil durumlarda konaklayabileceği "Uygulama Evi" hizmete açıldı
Türkiye'den geçen yıl 9 milyar 495 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıldı

Türkiye'den geçen yıl 9 milyar 495 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıldı
Tek tekerlekli bisikletiyle Türkiye'yi gezen Azizov, Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldı

Tek tekerlekli bisikletiyle Türkiye'yi gezen Azizov, Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet