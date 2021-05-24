Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,452.38
Altın
1,884.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu - Ankara
logo
Ekonomi

Türkiye'den Çin'e gidecek 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri Kocaeli'den yola çıktı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli'den yola çıktı.

Ömer Faruk Şimşek,Emre Ayvaz   | 24.05.2021
Türkiye'den Çin'e gidecek 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri Kocaeli'den yola çıktı Fotoğraf: Ömer Faruk Şimşek/AA

Kocaeli

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan iki tren, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 15.00'te yetkililer ve personel tarafından uğurlandı.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre katederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

Pasifik Eurasia Lojistik Müdürü Alper Taylan, AA muhabirine, 2021 yılının 6'ncı ve 7'nci trenlerinin yaklaşık 12 günde Şian kentine ulaşacağını belirterek, "Asya Avrupa kıtaları arasında en avantajlı güzergah olarak yıldızı parlayan Bakü-Tiflis Kars demir yolu hattında, orta vadede Türkiye-Çin-Türkiye arasında yılda 1500 tren işletmeciliği ve yaklaşık 60 bin TEU konteyner taşıması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

BTK ve Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat yükü çeşitliliği artıyor

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve "Demir İpekyolu" olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, yük çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin'e melamin kaplı levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak.

Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmış, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 19 Aralık 2020'de Çin'in Şian şehrine ulaşmıştı.

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e 5 tren 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi. Çin'den Türkiye'ye ise 90 tren 1800 vagon ve 2 bin 164 konteynerle 91 bin 500 ton yük geldi. Türkiye-Çin-Türkiye arasında demir yoluyla yapılan toplam taşıma ise 95 tren 2001 vagonla 100 bin tona ulaştı.

Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergahlardan birisi olarak ön plana çıkmaya başlayan BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin arasında orta vadede karşılıklı yılda 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük taşınması hedefleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den devam eden aşı krizinin 'salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik' olduğu uyarısı
rABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Çin Devlet Başkanı Şi 'nükleer anlaşmayı' görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Çin Devlet Başkanı Şi 'nükleer anlaşmayı' görüştü

Türkiye'den Çin'e gidecek 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri Kocaeli'den yola çıktı

İstanbul'dan Çin'e uzanan online oyun ve bahis dolandırıcılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'öncül teknoloji' çalışmalarına odaklandı

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'öncül teknoloji' çalışmalarına odaklandı
Kapıkule'den girişlerde 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak

Kapıkule'den girişlerde 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulaması gelecek ay başlayacak
Türk karatesi 'altın' çağını yaşıyor

Türk karatesi 'altın' çağını yaşıyor