logo
Gündem

İstanbul Valiliği yılbaşı önlemlerini duyurdu

İstanbul Valiliği, yılbaşında 1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelin denetimler yapacağını, hastanelerin 24 saat sağlık hizmeti vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Rüveyda Mina Meral  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul Valiliği yılbaşı önlemlerini duyurdu

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un 2026 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağı bildirilen açıklamada, "1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel etkin ve yoğun denetimler yapacaktır. Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AFAD, AKOM, itfaiye birimlerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacağı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir. Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir. Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Perşembe saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."

