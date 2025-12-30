Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da “Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatı İnceleme Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.

Yavuz Emrah Sever  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.


Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, kentte soğuk havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

