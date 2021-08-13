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Ekonomi

Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Türkiye'de hububat ve bakliyat sektörünce yılın 7 ayında 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 13.08.2021
Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, temmuz dönemi ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yılın 7 ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldığını belirten Altunkaya, ülke genelinden ise bu dönemde ihracatın 4 milyar 803 milyon 497 bin dolar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Söz konusu süreçte en fazla dış satışın makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ürünlerinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Altunkaya, şunları kaydetti:

"Güneydoğulu ihracatçılar bu süreçte toplam 170 ülkeye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Ülke grupları bazında en fazla ihracat 776 milyon 848 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, ikinci sırada 421 milyon 9 bin dolarla Afrika ülkelerine, üçüncü sırada 146 milyon 386 bin dolarla Amerika ülkelerine yapıldı."

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