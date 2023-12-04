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Ekonomi

Türkiye'den 3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun üç aylık döneminde 572 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Atakan Çıtlak  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Türkiye'den 3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun, geride kalan üç aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Yurt dışına 1 Eylül-30 Kasım tarihlerinde 572 milyon 881 bin 387 dolar karşılığında 83 bin 650 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde ise 95 bin 474 ton fındık ihraç edilerek 536 milyon 339 bin 147 dolar kazanıldığı aktarıldı.

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