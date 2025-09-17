Dolar
logo
Ekonomi

Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 katına çıktı

Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları 2020-2024 döneminde yaklaşık 8 katına çıkarak 4,1 trilyon lirayı aştı.

Mertkan Oruç  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 katına çıktı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2024" araştırması sonuçlarından derlediği verilere göre, ülkede inşaat sektöründe 156 bin 982 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda 1 milyon 583 bin 75 kişi istihdam ediliyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilançoları ve gelir tabloları incelendiğinde, son 5 yılda brüt satışlarında düzenli artış dikkati çekiyor.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de söz konusu sektördeki firmaların brüt satışları 511 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sonraki yıllarda artışa geçen satışlar, 2021'de yaklaşık 614,8 milyar liraya, 2022'de 1,2 trilyon liraya ve 2023’te 2,2 trilyon liraya çıktı.

Geçen yıl ise brüt satışlar 4,1 trilyon lirayı geçerek 2020'deki değerin yaklaşık 8 katına ulaştı.

Söz konusu 5 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar yaklaşık 465,6 milyar liradan 3,9 trilyon liraya, yurt dışı satışlar da 35,8 milyar liradan 181,7 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 9,5 milyar liradan 88,4 milyar liraya yükseldi.

Gayrimenkul faaliyetlerinde 2024 satışları 361,4 milyar lira

Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların aynı dönemdeki satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2020-2024 yıllarında yaklaşık 38,8 milyar liradan 361,4 milyar liraya yükseldi.

Bu firmaların yurt içi brüt satışları yaklaşık 36,9 milyar liradan 342,9 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 423,2 milyon liradan 5 milyar liraya çıktı. Böylece firmaların yurt dışındaki gayrimenkul faaliyetlerindeki brüt satışları 5 yılda yaklaşık 12 katına yükseldi.

Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 1,4 milyar liradan 13,6 milyar liraya ulaştı.

2020-2024 döneminde inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların brüt satışları (bin lira) şöyle:

Sektör20202021202220232024
İnşaatBrüt satışlar510.965.596614.809.3831.192.566.1872.222.191.8964.126.724.722
Yurt içi satışlar465.600.842552.225.1031.083.874.0792.041.530.2883.856.608.336
Yurt dışı satışlar35.800.03151.152.72678.526.350133.656.054181.708.835
Diğer gelirler9.564.72311.431.55430.165.75847.005.55388.407.551
Gayrimenkul faaliyetleriBrüt satışlar38.809.26154.636.824114.621.447194.642.583361.441.558
Yurt içi satışlar36.942.33852.260.747107.818.042184.077.921342.892.606
Yurt dışı satışlar423.216541.4182.244.5673.485.3944.971.114
Diğer gelirler1.443.7061.834.6594.558.8387.079.26813.577.838
İlgili konular
