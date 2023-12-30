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Ekonomi

Türkiye'deki 204 OSB için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 204 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

Gökçe Topbaş  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Türkiye'deki 204 OSB için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 204 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

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