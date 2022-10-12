Dolar
18.59
Euro
18.05
Altın
1,668.10
ETH/USDT
1,296.80
BTC/USDT
19,129.00
BIST 100
3,572.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı

Sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4,05 artış gerçekleşti.

Erhan Cihan Ünal   | 12.10.2022
Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 4,05 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,5 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,2 arttığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta temmuzda ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 6,6 artacağı öngörülmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
Türkiye ve dünya gündemi
Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Benzer haberler

Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı

Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı

Eylülde fiyatı en fazla artan 'üniversite eğitimi' oldu

Türkiye geçen yıl 34,8 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Türkiye'de geçen yıl 19 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Türkiye'de geçen yıl 19 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet