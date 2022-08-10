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Ekonomi

Türkiye'de haziranda yüzde 10,3 ile son 50 ayın en düşük işsizlik oranı kaydedildi

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda yüzde 10,3 olarak gerçekleşirken, bu rakam Mayıs 2018'den bu yana en düşük işsizlik oranı olarak dikkati çekti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 10.08.2022
Türkiye'de haziranda yüzde 10,3 ile son 50 ayın en düşük işsizlik oranı kaydedildi

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 olarak hesaplandı. Haziranda elde edilen bu rakam, Mayıs 2018'den bu zamana kadarki en düşük işsizlik oranı olurken son 50 ayın en düşük rakamına ulaşıldı.

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda 30 milyon 866 bin olarak kayıtlara geçti. Haziranda hesaplanan yüzde 47,8'lik istihdam oranı ise ikinci en yüksek istihdam oranı olarak dikkati çekti. Türkiye'de istihdam oranı Mayıs 2022'de yüzde 47,9 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Kadınlarda iş gücüne katılım rekoru

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda 34 milyon 407 bin kişi olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,2 ile son 50 ay ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bu seride en yüksek orana yüzde 53,7 ile Mart 2019'da ulaşılmıştı.

Öte yandan, Haziran 2022'de kadınlarda iş gücüne katılma oranı yüzde 35,5 olarak hesaplanırken bu alanda en yüksek oran elde edilmiş oldu.

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