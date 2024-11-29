Dolar
34.69
Euro
36.66
Altın
2,657.31
ETH/USDT
3,600.00
BTC/USDT
97,080.00
BIST 100
9,681.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye ve İngiltere, "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Türkiye ve İngiltere, "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzaladı Fotoğraf: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Londra

Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, şebeke modernizasyonu, bölgesel enterkonneksiyonlar ve küçük modüler reaktörler gibi önemli işbirliklerini kapsayan "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandı.

Bayraktar, ziyaretine ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere Londra'dayız. Ülkemizi enerjide merkezi konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları planlı ve kararlı bir şekilde imza altına almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan mutabakat zaptının Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve bağımsızlığına yönelik bir adım olduğunu belirten Bayraktar, her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında bugün, JP Morgan' düzenlediği yeşil finansman konulu yatırımcı toplantısında küresel enerji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakan Bayraktar ayrıca, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) kıdemli yöneticileri, Rolls Royce ve bp yetkilileriyle görüşmesinin ardından, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'de
TRT Genel Müdürü Sobacı: Gazze'nin her köşesinden yükselen feryadı duyurmak zorundayız
Güngören'de yıkım sırasında kısmen çöken binada göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
Karaman'da 415 koyunun telef olduğu tipide donma tehlikesi geçiren çoban o günü anlattı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Türkiye ve İngiltere, "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye ve İngiltere, "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzaladı

Londra'da terör örgütü PKK yandaşları, eylemlerinin ikinci gününde de polisle çatıştı

Enerji Bakanı Bayraktar: Enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığı düşürmek en temel politika hedeflerimizden bir tanesi

Bakan Bayraktar’dan Alman enerji şirketlerine Türkiye’ye yatırım çağrısı

Bakan Bayraktar’dan Alman enerji şirketlerine Türkiye’ye yatırım çağrısı
İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'e tüm silah satışlarının askıya alınması talebini reddetti

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'e tüm silah satışlarının askıya alınması talebini reddetti
İngiltere'de bir kişi piyangodan 177 milyon sterlin ikramiye kazandı

İngiltere'de bir kişi piyangodan 177 milyon sterlin ikramiye kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet