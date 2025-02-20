Türkiye ve Bulgaristan arasında Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı düzenlendi
Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Bulgaristan arasında gümrük konularının ele alındığı Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gümrük konularının üst düzeyde görüşüldüğü toplantının Ankara'da gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Bulgaristan Gümrükler Ajansı Genel Müdürü Georgi Dimov ve üst düzey yetkililerin katılım sağladığı bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:
"Toplantı kapsamında bölgesel ve küresel ticaretin yanı sıra ülkelerimiz için öneminden hareketle Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gümrük kapılarıyla ilgili durum değerlendirilmesi yapılmış ve önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen modernizasyon çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur. Ülkelerimiz arasındaki demir yolu hattının daha etkin kullanımı ve gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması için Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulanmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.