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Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut: Eurobond ihracımızı rekor taleple tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, "Türkiye Varlık Fonu olarak uluslararası piyasalarda ilk defa gerçekleştirdiğimiz 5 yıl vadeli dolar cinsinden eurobond ihracımızı rekor taleple tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut: Eurobond ihracımızı rekor taleple tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz

İstanbul

Türkiye Varlık Fonunun 7 milyar doların üzerinde talep gelen tahvil ihracını değerlendiren Ermut, "5-6 Şubat’ta roadshow’una başladığımız eurobond ihracı için çalışma arkadaşlarımla beraber Londra’daydık. Türkiye Varlık Fonunu, bu ihraca ilişkin hedeflerimizi ve stratejilerimizi ilk ağızdan uluslararası önemli yatırımcılarla paylaşma imkanı bulduk." bilgisini paylaştı.

7 Şubat 2024'te gerçekleşen bu ihraçta başlangıçta belirlenen yüzde 9,125 getiri oranının uluslararası yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi ve güven sayesinde, önemli bir düşüşle yüzde 8,375'e çekildiğini vurgulayan Ermut, bunun aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için de 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek fiyat düşümü olduğunu aktardı.

Ermut, 500 milyon dolar arza karşı 7 milyar doların üzerinde talep gelmiş olmasının bu işlemin Türkiye’de bugüne kadar elde edilen en yüksek talep katsayısıyla sonuçlanmasını sağladığını belirtti.

Bu yüksek talep ve ilginin Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına olan güvenin de bir göstergesi niteliğinde olduğunun altını çizen Ermut, şunları kaydetti:

"Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve ihracımıza ilgili gösteren uluslararası yatırımcılara teşekkürlerimi sunarım. Türkiye Varlık Fonu’nda beraber çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğum ve bu projede emeği geçen arkadaşlarımın özverisi, profesyonelliği ve sıkı çalışması ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Kıymetli çalışma arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rekor taleple tamamladığımız eurobond ihracını büyük hedeflere doğru atılmış sağlam bir adım olarak görüyoruz. Türkiye Varlık Fonu olarak, ülkemizin ekonomik potansiyelini maksimize etme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize katkıda bulunma misyonuyla, çok daha iyi ve güzel projeleri hayata geçirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğe dair umutlarımız büyük, hedeflerimiz yüksek. Birlikte daha fazlasını başaracağımıza olan inancım tam."

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