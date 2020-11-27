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Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Berk Özkan   | 27.11.2020
Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

İstanbul

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.



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