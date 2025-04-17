Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme
Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda aracıların elektronik çerçeve sözleşme oluşturmalarına ilişkin bazı esaslar düzenlendi.
Ankara
Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca hazırlanan "Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre aracılar, 31 Aralık'a kadar kimlik örneği, adres bilgisini teyit eden belgeler ve diğer bilgilerini borsa üzerinden kendilerine aktaran gerçek kişilerle elektronik ortamda çerçeve sözleşme kurabilecek.
Aracılar, sözleşme imzalanmadan önce müşterilerine elektronik ürün senedi (ELÜS) ve bu senede dayalı vadeli işlemlere dair genel risklerin yalın ve anlaşılır şekilde açıklandığına, okunup anlaşıldığına dair yazılı beyanlarını elektronik ortamda alacak. Kimlik tespitine ilişkin ispat yükü aracılara ait olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.