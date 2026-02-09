Dolar
Ekonomi

Türkiye Sigorta Birliği web sitesini güncelledi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), dijital kanallarda kapsayıcılığı güçlendirmek amacıyla kurumsal web sitesini erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde güncelledi.

Gökhan Yıldız  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Türkiye Sigorta Birliği web sitesini güncelledi

İstanbul

TSB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışma, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yaklaşımının özellikle sosyal boyutu kapsamında hayata geçirildi.

Daha önce yayımladığı Sigorta Sektörü İçin Sürdürülebilirlik Kılavuzu ile sektörde sürdürülebilirlik yaklaşımını destekleyen TSB, bu adımla farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcıların içeriklere eşit ve kolay şekilde erişimini sağlamalarını hedefliyor.

Yürütülen çalışma kapsamında bir dijital hizmet sağlayıcı ile işbirliği yapılarak, TSB’nin kurumsal web sitesine çeşitli erişilebilirlik araçları entegre edildi ve uygulamalar kullanıma sunuldu.

Hayata geçirilen erişilebilirlik aracı ile kullanıcıların web sitesi içeriklerine daha kolay ulaşması hedefleniyor. Web sitesinin Mevzuat bölümünde yer alan PDF dokümanlar için sesli okuma ve işaret dili çevirisi özellikleri aktif hale getirildi.

Böylece görme ve işitme engelli bireylerin sigortacılık alanındaki mevzuat düzenlemeleri başta olmak üzere bilgiye doğrudan ve bağımsız biçimde erişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Erişilebilirlik özelliklerinin kullanımı

Web sitesinde yer alan erişilebilirlik araçlarına, ana sayfanın sol alt köşesinde yer alan "insan" ikonu üzerinden ulaşılabiliyor.

PDF dokümanlarda, sesli dinleme özelliği için "megafon" ikonu, işaret diline çevirmek için "işaret eden el" ikonları kullanılabiliyor.

Bu ikonlar aracılığıyla kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun erişilebilirlik seçeneklerini kolayca aktif hale getirebiliyor.

"Çözümlerle, herkesin kendi başına bilgiye erişebilmesini desteklemeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, dijital erişilebilirliği, ESG yaklaşımlarının sosyal boyutunda öncelikli alanlarından birisi olarak gördüklerini belirtti.

Obalı, "Web sitemizde devreye aldığımız çözümlerle, herkesin kendi başına bilgiye erişebilmesini desteklemeyi amaçlıyoruz. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak bu alandaki iyileştirmeleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği, dijital erişilebilirlik alanındaki çalışmalarını sürekli iyileştirme yaklaşımıyla sürdürmeye, kullanıcı deneyimini esas alan dijital kanallarını düzenli olarak geliştirmeye devam edecek.

