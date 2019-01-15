Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Çağlar, "Sektörün yüzde 72'si yabancı şirketlerden oluşuyor. Yabancının Türkiye'ye güveninde hiçbir negatiflik olmadı." dedi.

İSTANBUL

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Çağlar, "Sektörün yüzde 72'si yabancı şirketlerden oluşuyor. Yabancının Türkiye'ye güveninde hiçbir negatiflik olmadı." dedi.

"Agresif büyüme trendine ihtiyacı olan bir sektör değiliz." diyen çağlar, "Sektörümüz 2019'da yüzde 15-17 arasında büyür diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlar, "Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar. Milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarının 92 milyar liraya ulaştığını belirter Çağlar, şunları söyledi:

"BES'ten önce tasarrufun milli gelire oranı yüzde 20 seviyelerindeydi. BES'ten sonra bu oranın 5 puan arttığını görüyoruz.

Otomatik katılım sistemine 15 milyon insan girmiş, bugün 5 milyon insan kalmış. Otomatik katılım hikayesine bakarsak, hem sektör olarak çok hazır olunamadı hem de vatandaşa tam anlatılamadı diye düşünüyorum."

Çağlar, "Türkiye'de bugün 22,5 milyon araç var. Bu araçların 17,5 milyon adedi trafik sigortasını almış durumda." dedi.

"Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir." ifadesini kullanan Çağlar, "Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır." diye konuştu.

