Dolar
18.59
Euro
18.04
Altın
1,674.12
ETH/USDT
1,277.40
BTC/USDT
19,020.00
BIST 100
3,542.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul’da Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla düzenlenen toplantıda konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de partisinin "Kadın Buluşmaları" programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkiye komşularına 9 ayda 17,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde komşuları Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 17,4 milyar dolara çıktı.

Erhan Cihan Ünal   | 13.10.2022
Türkiye komşularına 9 ayda 17,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 188,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 17 milyar 432 milyon 205 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 501 milyon 334 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 7 milyar 507 milyon 983 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 428 milyon 281 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 169 milyon 207 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 765 milyon 441 bin dolarla İran, 1 milyar 489 milyon 386 bin dolarla Gürcistan ve 1 milyar 71 milyon 904 bin dolarla Suriye takip etti.

9 aylık dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 37,8 ile Gürcistan'a, yüzde 34,9 ile Bulgaristan'a ve yüzde 22 ile Irak'a yapılan ihracatta gözlendi.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 6 komşu ülkeye 2 milyar 765 milyon 590 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu sektörü 2 milyar 300 milyon 753 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 697 milyon 625 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler 11 milyon 524 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 13 milyon 290 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri", 24 milyon 984 bin dolarla "fındık ve mamulleri" şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmezken Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret yapılmıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Adalet Sistemleri Raporu'nda Türkiye'nin iyi hizmet örneklerine yer verildi
Türkiye’yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı

Benzer haberler

Ocak-eylül döneminde 66 ilin ihracatı arttı

Ocak-eylül döneminde 66 ilin ihracatı arttı

Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

Türkiye komşularına 9 ayda 17,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Güneydoğu'dan 9 ayda 231 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı

Güneydoğu'dan 9 ayda 231 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı
Sakarya'da ihracatın lokomotifi yine otomotiv oldu

Sakarya'da ihracatın lokomotifi yine otomotiv oldu

Türkiye'den 9 ayda 146 milyon dolarlık fıstık ihracatı yapıldı

Türkiye'den 9 ayda 146 milyon dolarlık fıstık ihracatı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet