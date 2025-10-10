Dolar
41.83
Euro
48.53
Altın
3,989.17
ETH/USDT
4,100.30
BTC/USDT
117,706.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türkiye Innovation Week'te "İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar" paneli düzenlendi

"Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025'te "İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar" paneli düzenlendi.

Yunus Türk  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Türkiye Innovation Week'te "İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar" paneli düzenlendi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin ikinci gününde moderatörlüğü Lighthouse VFX Başkan Yardımcısı Gamze Şernaz tarafından yapılan "İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar" paneli düzenlendi.

Oturumda konuşan Ticaret Bakanlığı Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır, bir işe ya da projeye başlarken işin ya da projenin tüm kreatif ekosisteme katkısına ve sinerjiyi daha nasıl yoğunlaştırabileceklerine baktıklarını dile getirdi.

Yaygır, farklı ölçeklerdeki işletmelerin etkilerinin füzyonlanmasının kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu, bizim için politika yapma, bu politikanın hayata geçmesi aşamasında kullandığımız enstrümanların tasarım ve kurgusu açısından çok önemli. Katkı ve etkiyi ölçümlemek için oldukça vakte ihtiyacımız oluyor." diye konuştu.

Kümeleme projeleri oluşturduklarını da aktaran Yaygır, "Biz bu kümelerde küçük ölçekli firmalarımızı ve sektördeki büyük oyuncuları bir araya getiren, belki bunları bir miktar mentorlayan bir kurgu hayal ettik. Toplumun farklı, dezavantajlı üyelerinin de ekosisteme katılması, ihracatla, üretimle kendi ayaklarının üzerinde durabilmesine ilham olduk." ifadelerini kullandı.

"Korku eşiği aslında aktivasyona geçilmesi için kişiye güç veren bir kıvılcım"

Sumerian Küratör ve Plastik Sanatçı Elçin Sümer de korku eşiğinin aslında aktivasyona geçilmesi için kişiye güç veren bir kıvılcım olduğunu ifade etti.

Sümer, korkunun, kalbe düşen ilham ışığını yaratım sürecine geçirme motivasyonu olduğunu belirterek, "Eğer kalbine bir şey dokunuyorsa onu gerçekleştirmek yaratıcılığın en temel başlangıç pırıltısıdır. Ben o pırıltıya sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir şeyde korkumuz varsa korku pırıltısı gelmişse doğmaya çalışan güzel bir şeydir." diye konuştu.

Sanatçı ve Oyuncu Burcu Biricik ise oyunculuğun, sinemanın, tiyatronun toplum üzerinde çok büyük bir etkisi bulunan bir inovasyon biçimi olduğunu söyledi.

Son dönemde daha psikolojik derinliği olan katı karakterleri oynama şansı bulduğunu aktaran Biricik, "Bizim gençlere, bu mesleğe katacakları inovasyona çok ihtiyacımız var. Burası toplumumuz için o gençlere bir merdiven olacak." açıklamasını yaptı.

"İnovasyon, aslında var olanı güzelleştirmek, değiştirmek ve zamana uydurmaktır"

Artenpreneur ve Kreksa Kurucusu Dr. Funda Lena, herkesin içinde bir kıvılcım olduğunu, ancak bu kıvılcımın ilhamdan etkiye dönüşme sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşılabildiğini ve bu nedenle istenen etkinin her zaman yaratılamadığını vurguladı.

Sunucu ve Yapımcı Tanem Sivar Dirvana ise inovasyonun sadece sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm olmadığını ifade ederek, aslında var olanı güzelleştirmek, değiştirmek ve zamana uydurmak anlamına geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu: Yerli ve milli gemilerimiz var, milli denizaltımızı ve uçak gemimizi inşa ediyoruz
İzmir'de Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda seçkin gözlemci günü yapıldı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu: TEBER, TOLON ve KEMANKEŞ'in hedefleri vurduğunu hep beraber izledik
Dışişleri Bakanı Fidan: (Gazze’de ateşkes) İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla yakın tarihimizde önemli bir dönemi geride bıraktık

Benzer haberler

Türkiye Innovation Week'te "İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar" paneli düzenlendi

Türkiye Innovation Week'te "İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar" paneli düzenlendi

Türkiye Innovation Week'te girişim ve inovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Uludağ: Öğrencilere yapay zekadan faydalanmayı öğretmek çok önemli

Trendyol Veri Bilimi Başkanı Alp: Türkiye'de çoğu kişi teknolojiye ve yapay zekaya meraklı

Trendyol Veri Bilimi Başkanı Alp: Türkiye'de çoğu kişi teknolojiye ve yapay zekaya meraklı
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Kılıçkaya: AR-GE harcamalarının bütçeden aldığı pay yüzde 1,51'e çıkartıldı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Kılıçkaya: AR-GE harcamalarının bütçeden aldığı pay yüzde 1,51'e çıkartıldı
Türkiye Innovation Week başladı

Türkiye Innovation Week başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet